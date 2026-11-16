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Происшествия

Более трёх миллионов рублей выманили мошенники у жителей Псковской области

Несколько жителей Пскова, Великих Лук и Псковского района стали жертвами мошенников и лишились сбережений, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по региону.

Фото: ПАИ

По версии следствия, неизвестные злоумышленники под видом менеджеров и сотрудников других организаций по телефонам и в мессенджерах обратились к жителям региона.

Махинаторы предложили собеседникам на выгодных условиях организовать дополнительный заработок в Сети. А кому-то аферисты заявили о необходимости якобы незамедлительного перевода сбережений на «безопасные счета».

В итоге жители региона лишились более трёх миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.

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