Более трёх миллионов рублей выманили мошенники у жителей Псковской области
Несколько жителей Пскова, Великих Лук и Псковского района стали жертвами мошенников и лишились сбережений, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по региону.
По версии следствия, неизвестные злоумышленники под видом менеджеров и сотрудников других организаций по телефонам и в мессенджерах обратились к жителям региона.
Махинаторы предложили собеседникам на выгодных условиях организовать дополнительный заработок в Сети. А кому-то аферисты заявили о необходимости якобы незамедлительного перевода сбережений на «безопасные счета».
В итоге жители региона лишились более трёх миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию.
По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.
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