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Общество

Использование пиротехники в жилых кварталах предлагают запретить в России

МЧС России рассмотрит предложение о запрете использования фейерверков и петард на расстоянии до 500 метров от жилых домов и лечебных учреждений. Как пишет RT, соответствующее обращение направил в ведомство депутат Государственной думы Евгений Федоров.

По мнению парламентария, любители пиротехники не всегда могут оценить потоки ветра и другие особенности использования указанных изделий, что может нанести ущерб зданию или привести к пожару. 

Сейчас российское законодательство запрещает использовать пиротехнические изделия внутри помещений, а также на балконах и лоджиях, на территориях пожароопасных объектов, сценических площадках, стадионах, на территориях национальных парков, заказников, заповедников и кладбищ. Нельзя использовать пиротехнику во время проведения митингов и демонстраций.

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