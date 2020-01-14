Использование пиротехники в жилых кварталах предлагают запретить в России

10:30, 14 января 2020, ПАИ

МЧС России рассмотрит предложение о запрете использования фейерверков и петард на расстоянии до 500 метров от жилых домов и лечебных учреждений. Как пишет RT, соответствующее обращение направил в ведомство депутат Государственной думы Евгений Федоров.

По мнению парламентария, любители пиротехники не всегда могут оценить потоки ветра и другие особенности использования указанных изделий, что может нанести ущерб зданию или привести к пожару.

Сейчас российское законодательство запрещает использовать пиротехнические изделия внутри помещений, а также на балконах и лоджиях, на территориях пожароопасных объектов, сценических площадках, стадионах, на территориях национальных парков, заказников, заповедников и кладбищ. Нельзя использовать пиротехнику во время проведения митингов и демонстраций.