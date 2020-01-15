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Общество

Нарушений при перевозке школьников в Псковской области не выявлены

В Псковской области отсутствуют нарушения при перевозке школьников автобусами, заявил на пресс-конференции 15 января заместитель начальника Северо-Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Анатолий Ефимов. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Это, конечно, большой плюс и результат нашей работы с ГИБДД», - отметил Анатолий Ефимов.

Перед выездом автобус с детьми проходит тщательную проверку и техосмотр, на транспорте в обязательном порядке должен быть установлен тахограф, водитель проходит медосмотр. По его словам, на каникулах состоялась очередная проверка автобусов и перевозчиков, значительных нарушений выявлено не было. «Было два нарушения, но они связаны с оформлением заявок по составу перевозки учащихся», - уточнил Анатолий Ефимов.

Он также напомнил о недавнем ДТП в Новоржевском районе в ноябре 2019 года, когда из-за съезда автобуса в кювет пострадали восемь школьников. «Проводим проверку совместно с прокуратурой, выявлено порядка шести нарушений, где необходимо работать», - рассказал специалист.

По его словам, ведомство подготовило список добросовестных перевозчиков, которые занимаются перевозкой школьников и не замечены в нарушениях и ДТП.  Перечень уже отправлен в комитет по образованию Псковской области, а оттуда его разослали в псковские школы, чтобы учебные учреждения знали, к кому можно обратиться, чтобы отправить детей на экскурсию. Список, пообещал Анатолий Ефимов, будет регулярно обновляться.

«Что касается ДТП на прочем лицензированном транспорте, то в 2019 году их произошло четыре. Увеличилось и число пострадавших. Тут нам есть над чем работать», - отметил Анатолий Ефимов.

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