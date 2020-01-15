Добросовестных водителей для перевозки школьников выберут в Псковской области

14:59, 15 января 2020, ПАИ

В Псковской области особое внимание будет уделено выбору водителя для перевозки школьников. Об этом сообщил заместитель начальника Северо-Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Анатолий Ефимов на пресс-конференции 15 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В следующем месяце управление будет плотно заниматься вопросом обеспечения безопасности во время перевозок детей. Специально для этого был подготовлен список добросовестных перевозчиков.

«Добросовестные водители – это те, кто ездил без ДТП, не нарушал правила дорожного движения», - добавил Анатолий Ефимов.

После этого список отправят по школам, чтобы там определились и выбрали водителя, который будет возить детей на мероприятия.

Анатолий Ефимов добавил, что после этого список будет вновь обновлен, будут указаны нарушения водителей - превышение скорости или прохождение техосмотра с нарушением сроков. Таким образом родители смогут выбрать самых добросовестных для перевозки детей.

При этом в Псковской области не было выявлено нарушений при перевозке школьников.