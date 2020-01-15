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Политика

Резидент ОЭЗ «Моглино»: Президент определил вектор для формирования кадрового потенциала в регионах

Генеральный директор ООО «Титан-Полимер» Герман Петрушко

Президент Владимир Путин в своем послании к Федеральному Собранию определил первоочередные задачи по привлечению специалистов не только в образование и здравоохранение в регионах, но и для развития новых предприятий на местах, убежден генеральный директор ООО «Титан-Полимер» Герман Петрушко. В беседе с корреспондентом Псковского агентства информации он подчеркнул, что инициативы главы государства о поддержке учреждений высшего образования и увеличении бюджетных мест будут этому способствовать.

Владимир Путин выступил с предложением о ежегодном увеличении количества бюджетных мест в университетах и институтах тех регионов, которые остро нуждаются в педагогах, медиках и инженерах. Как отметила врио ректора Псковского государственного университета Наталья Ильина, ПсковГУ готов к работе в предлагаемых условиях. Его программы выработаны совместно с администрацией Псковской области в рамках стратегии социально-экономического развития региона и предполагают подготовку кадров в сфере медицины, образования, экологии, туризма, а также специалистов для новых предприятий химического кластера, создаваемых в границах особой экономической зоны «Моглино».

10 декабря Псковский государственный университет и ООО «Титан-Полимер» подписали договор о сотрудничестве. На базе ПсковГУ в рамках нацпроекта «Образование» федерального проекта «Молодые профессионалы» будет создана инфраструктура и начнется подготовка кадров по направлению «Химические технологии».

«Мы должны заглянуть за горизонт с точки зрения подхода кадровой инновационной политики и образовательных программ», - отметил Герман Петрушко.

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