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Общество

Наталья Ильина: ПсковГУ готов к анонсированным президентом переменам

Псковский государственный университет готов к изменениям, которые были предложены 15 января главой государства в рамках послания к Федеральному Собранию. Об этом Псковскому агентству информации заявила врио ректора университета Наталья Ильина.

Владимир Путин заявил о необходимости ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в высших образовательных учреждениях страны, отдавая приоритет региональным вузам. При этом особо будут выделены те территории, где сегодня не хватает педагогов, врачей, инженеров.

По словам Натальи Ильиной, ПсковГУ попадает в число таких университетов. Программы выработаны совместно с администрацией Псковской области в рамках стратегии социально-экономического развития региона. Приоритет будет отдан трем направлениям. «Первое - это базовая отрасль экономики, которая сегодня определяет и наполняет бюджетную корзину и налоговую корзину региона. Я сейчас говорю про инженерные кадры. Второе — это базовые новые экономики для Псковской области. Это туризм, химический кластер, экология. И третье - это социально значимые профессии: здравоохранение и образование. Это четко встроено в стратегию социально-экономического развития Псковской области», - сказала она

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