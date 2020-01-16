Рождаемость в Латвии достигла самого низкого уровня за последние десятилетия

13:30, 16 января 2020, ПАИ

В 2019 году рождаемость в Латвии достигла самого низкого уровня за последние десятилетия, сообщает Delfi (Латвия) со ссылкой на демографа Илмара Межса.

Он прогнозирует ухудшение показателей рождаемости и в последующие годы, если не будут устранены основные причины, которые в настоящее время препятствуют созданию новых семей. Илмар Межс отметил, что политикам необходимо думать о налоговых льготах для молодых родителей, усовершенствовании системы пособий и повышении доступности детских садов.

Демограф считает, что Латвии следует брать пример с других стран Балтии, в частности, Эстонии. Там вкладывают в улучшение демографической ситуации почти в два раза больше средств, чем Латвия, в результате в Эстонии численность населения сокращается примерно на тысячу человек в год, в Латвии - на 10 тысяч.

По мнению Межса, государство должно думать об уменьшении бедности населения, ведь это является основным фактором, удерживающим потенциальных родителей от рождения детей. Говоря о мерах поддержки, которые будут способствовать улучшению демографической ситуации, эксперт назвал увеличение размера пособия опекунам детей. Также он положительно оценил планы выделить 3,6 млн евро на гранты многодетным семьям для приобретения и строительства жилья и усовершенствование системы детских пособий.