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Общество

Виталий Дидыч: Премия «Народное признание» позволяет показать свое дело в масштабах региона

Виталий Дидыч. Фото Дарьи Хватковой

«Премия «Народное признание» позволяет в масштабах региона продемонстрировать свое дело, к которому относишься с душой», — отметил лидер регионального спортивного движения Street Workout, победитель «Народного признания» 2018 года и член жюри премии 2019 года Виталий Дидыч в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Благодаря премии жители всей области могут узнать о выдающихся земляках, коллективах и предприятиях, с которыми можно сотрудничать на благо отдельного населенного пункта, района или области в целом, а может быть и страны!» - подчеркнул Виталий Дидыч.

В прошлом году проект Виталия Дидыча «STREET WORKOUT» завоевал «Народное признание» в номинации «#Команда2018». «Я очень был рад тому, что большое количество людей проголосовало за наш проект по воркауту. Мы увидели, что он нравится людям, и на этой позитивной волне продолжили его реализацию еще масштабнее», — добавил победитель.

В состав жюри общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019» вошли 12 человек.

Сейчас проходит второй тур голосования за претендентов на получение Первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2019». Принять участие в голосовании можно здесь>>>

Победителей премии определят путём сложения голосов членов жюри и отданных на сайте. Церемония награждения состоится 30 января в Псковском академиченском театре драмы имени А. С. Пушкина.

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  • Народное признание - 2019
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