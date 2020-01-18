Общественников подключат к рассмотрению законопроекта о правах нетрудоспособных

16:18, 18 января 2020, ПАИ

Член Общественной палаты РФ от Псковской области, руководитель Центра лечебной педагогики Андрей Царёв предложил подключить общественность к рассмотрению законопроекта о правах нетрудоспособных граждан во втором чтении. Такую инициативу он озвучил на встрече актива Псковской области со спикером Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Андрей Царёв уверен, что участие общественников в работе над законопроектом позволит сделать его более качественным, чтобы обеспечить достойную жизнь людям с инвалидностью. Оне также обратил внимание на то, что в документе сейчас отсутствует положение о распределенной опеке.

«Думаю, у нас получится», - ответил на предложение Вячеслав Володин. Он согласился с тем, что закон должен быть качественным и эффективным.