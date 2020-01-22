Президент РФ: Продукты для обеспечения школ регионов горячим питанием нужно закупать у местных производителей

15:19, 22 января 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин считает, что продукты для обеспечения школ регионов горячим питанием нужно закупать у местных производителей. Для решения этого вопроса глава государства предложил создать в регионах систему закупки местных продуктов, сообщает ТАСС.

Президент подчеркнул, что для реализации вопроса с горячим питанием необходимо создавать соответствующую инфраструктуру в школах. В частности, по его словам, необходимо установить столовые с оборудованием, там, где их нет, заключить договоры на поставку продуктов. При этом глава государства отметил, что правильнее было бы использовать для этих целей местные продукты в каждом конкретном регионе. Это, по мнению президента, даст дополнительный рынок сбыта для местных предпринимателей.

Владимир Путин также отметил, что сегодня «далеко не везде есть» горячие питание в школах. Он отметил, что на организацию этой работы нужно время, и подчеркнул, что уже с 1 сентября этот вопрос должен быть максимально решен. При этом он отметил, что по этому вопросу будет подготовлена полноценная нормативная база, а правительству и власти в регионах будут даны соответствующие указания. В связи с этим глава государства призвал общественные палаты в регионах проконтролировать исполнение поручения.

15 января президент России в ходе ежегодного послания Федеральному собранию поручил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников российских школ с первого по четвертый класс. В своем обращении он подчеркнул, что необходимо приступить к реализации нововведения уже с 1 сентября текущего года. В Псковской области с 1 сентября планируется обеспечить горячим питанием 28 тысяч 232 учащихся 1-4 классов.