Около 30 тысяч школьников обеспечат горячим питанием в Псковской области

11:08, 20 января 2020, ПАИ

28 тысяч 232 учащихся 1-4 классов в Псковской области планируется обеспечить горячим питанием с 1 сентября. Об этом сообщил руководитель областного комитета по образованию Александр Седунов на совещании под председательством главы региона Михаила Ведерникова по итогам послания президента России Владимира Путина, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, 265 млн рублей из федерального бюджета должны поступить на эти цели в Псковскую область. Александр Седунов заверил, что все пищеблоки в школах технически оснащены для приготовления горячей пищи.

Также Александр Седунов рассказал, что в Псковской области работают 3 тысячи 718 классных руководителей. По его словам, для обеспечения федеральной выплаты классным руководителям в размере 5 тысяч рублей региону потребуется более 290 млн рублей.

Александр Седунов добавил, что областном бюджете заложены средства на выплаты классным руководителям в размере 1 тысячи рублей. «Эта выплата будет сохранена», — заверил он.

Кроме этого, продолжил Александр Седунов, идет работа по лицензированию открывающихся мест в детсадах. Он отметил, что в очереди в детские сады находятся 9 тысяч 177 детей в возрасте до трех лет. «В основном это Псков и Псковский район. Для решения вопроса надо построить восемь детсадов по 270 мест каждый», — рассказал он.

Председатель областного комитета добавил, что имеются средства на открытие 365 дополнительных мест в частных дошкольных учреждениях в 2020 году.