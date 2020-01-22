Псковички уже обращаются в соцзащиту за разъяснениями по выплатам на детей от 3 до 7 лет

16:14, 22 января 2020, ПАИ

Псковички уже обращаются в соцзащиту за разъяснениями по выплатам на детей от 3 до 7 лет, которые во время оглашения послания Федеральному Собранию анонсировал президент Владимир Путин. Об этом на совещании сообщила начальник территориального отдела Пскова комитета социальной защиты населения Псковской области Наталья Хачапуридзе, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Обращается большое количество мам, пока нет нормативно-правового акта, мы всех просим подождать, - рассказала Наталья Хачапуридзе. - Все выплаты сделаем по закону. Когда будет точная информация, будем выдавать памятки, вешать объявления. Я и сама знаю только то, что транслируют в СМИ».

Специалисты соцзащиты призналась, что у нее есть некоторая обеспокоенность относительно выплат ветеранам в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. «По итогам прошлого года были некоторые нарекания», - отметила она, и предложила коллегам подключиться к проверке всех ветеранских адресов с тем, чтобы узнать жив ли предполагаемый получатель, по тому ли адресу проживает.

«Данные из ЗАГСа о смерти гражданина мы получаем в течение недели или двух. Если граждане из Пскова выезжают из города или умирают, а родственники об этом не уведомляют, мы тоже не знаем этого и отследить не можем. Люди переезжают, а прописка идёт по старому адресу, к сожалению, этого не избежать. А выплаты будут хорошие, плюс губернатор Михаил Ведерников обещал по 10 тысяч рублей каждому ветерану», - подытожила Наталья Хачапуридзе.

Глава Пскова Елена Полонская пообещала оказать поддержку, подключив к работе управляющие компании.