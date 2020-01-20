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Региональные доплаты в 10 тысяч рублей получат ветераны в Псковской области к Дню Победы

Доплаты в 10 тысяч рублей из регионального бюджета получат ветераны Псковской области к Дню Победы. На эти цели в бюджете региона предусмотрены 8 млн рублей. Об этом губернатор Псковской области заявил на заседании оргкомитета по реализации в Псковской области государственной политики в отношении ветеранов и патриотического воспитания граждан «Победа» 20 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Это станет хорошей региональной надбавкой к 75 тысячам, о которых говорил президент», - подчеркнул губернатор.

Вопрос об удвоении выплат для ветеранов к Дню Победы обсуждался на оргкомитете в июле 2019 года. Тогда глава региона поручил предусмотреть необходимые средства при формировании областного бюджета на 2020 год. 

Кроме того, сегодня губернатор распорядился доработать документ «О материальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны».  Такую задачу он поставил начальнику регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева.

Что касается муниципалитетов, то, как отметил Михаил Ведерников, главы районов никогда не отказывали в помощи ветеранам, реагировали на их просьбы и не только к 9 мая.

По решению президента РФ Владимира Путина, к 75-летию Победы ветераны и все приравненные к ним категории получат единовременные выплаты в 75 тысяч рублей. Труженикам тыла выплатят по 50 тысяч рублей. 

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