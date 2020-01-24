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Общество

Все рейсы из китайского Уханя в аэропорты Москвы отменены из-за коронавируса

Все авиарейсы из китайского города Уханя, где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса, в аэропорты Москвы, отменены 24 января. Об этом сообщает РИА Новости.

Представители аэропорта Уханя рассказали о том, что улететь из города на данный момент невозможно – отменены все без исключения вылеты.

Министерство иностранных дел России опубликовало рекомендации для защиты от коронавируса. Россиянам настоятельно рекомендуют соблюдать меры санитарной предосторожности, правила личной гигиены и следить за информацией на интернет-ресурсах.

Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук заявил, что псковичам не  следует паниковать по поводу вспышки коронавируса в Китае, но следует соблюдать меры предосторожности.

По последним данным, в различных провинциях Китая с момента вспышки вируса заразились 830 человек, 26 случаев заражения привели к гибели пациентов. Случаи заболевания выявлены также в Гонконге, Макао и на Тайване.

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