Из-за вспышки коронавируса МИД выпустил рекомендации для россиян

18:03, 23 января 2020, ПАИ

Министерство иностранных дел России выпустило рекомендации для защиты от коронавируса. Вспышка пневмонии неизвестного происхождения была зафиксирована в Китае, сообщает РИА Новости.

Россиянам, которые планируют выезд в затронутые болезнью регионы, рекомендуют учитывать сложившуюся ситуацию. В частности, следует соблюдать меры санитарной предосторожности, правила личной гигиены и следить за информацией на интернет-ресурсах.

В конце декабря прошлого года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Экспертам удалось установить, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.

В различных провинциях Китая число заболевших уже превысило 600 человек, в 17 случаях – летальный исход. В настоящее время вирус распространился в 25 провинциях и городах центрального подчинения Китая. Случаи заболевания выявлены в Гонконге, Макао и на Тайване.

На данный момент устанавливают число россиян, которые могут находиться в Ухане. Случаи заражения уже зафиксированы в Южной Корее, США, Японии и Таиланде. С подозрением на заражение данным вирусом были госпитализированы в Сингапуре, Гонконге и Австралии.