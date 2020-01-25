Более 1,3 тысяч человек заболели пневмонией нового типа в Китае
Количество подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, достигло 1 тысячи 330 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
В провинции Хубэй, которая является очагом распространения инфекции, зафиксированы 729 случае. В Пекине диагноз подтвержден у 36 человек.
По последним данным, вирус унес жизни 41 человека. Случаи заражения зарегистрированы во всех регионах Китая, кроме Тибетского автономного района. Вирус уже смог распространиться за пределы Китая. Из-за вспышки коронавируса министерство иностранных дел России выпустило рекомендации для защиты. По мнению главного санитарного врача Псковской области Александра Нестерука, псковичам меньше всего следует паниковать по поводу вспышки коронавируса в Китае.