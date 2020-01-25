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Общество

В России госпитализировали гражданина Китая с подозрением на коронавирус

В Иркутске прибывшего из Пекина гражданина Китая доставили в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус, сообщает ТАСС.

Медики назначили заболевшему противовирусную терапию, которая привела к существенному улучшению здоровья. Гражданину Китая был поставлен предварительный диагноз – нетипированный вирус гриппа А. Но чтобы полностью исключить подозрения на коронавирус, анализы больного были направлены в Новосибирск.

В то же время некоторые СМИ, ссылаясь на Telegram-каналы, сообщают о пятерых граждан Китая, которых отправили в больницу с  подозрением на коронавирус. Пока эту информацию официальные ведомства не подтвердили.

По последним данным, от пневмонии нового типа в Китае погибли 41 человек. Вирус смог распространиться за пределы Китая. Из-за вспышки коронавируса министерство иностранных дел России выпустило рекомендации для защиты. По мнению главного санитарного врача Псковской области Александра Нестерука, псковичам меньше всего следует паниковать по поводу вспышки коронавируса в Китае.

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