В России госпитализировали гражданина Китая с подозрением на коронавирус

12:19, 25 января 2020, ПАИ

В Иркутске прибывшего из Пекина гражданина Китая доставили в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус, сообщает ТАСС.

Медики назначили заболевшему противовирусную терапию, которая привела к существенному улучшению здоровья. Гражданину Китая был поставлен предварительный диагноз – нетипированный вирус гриппа А. Но чтобы полностью исключить подозрения на коронавирус, анализы больного были направлены в Новосибирск.

В то же время некоторые СМИ, ссылаясь на Telegram-каналы, сообщают о пятерых граждан Китая, которых отправили в больницу с подозрением на коронавирус. Пока эту информацию официальные ведомства не подтвердили.

По последним данным, от пневмонии нового типа в Китае погибли 41 человек. Вирус смог распространиться за пределы Китая. Из-за вспышки коронавируса министерство иностранных дел России выпустило рекомендации для защиты. По мнению главного санитарного врача Псковской области Александра Нестерука, псковичам меньше всего следует паниковать по поводу вспышки коронавируса в Китае.