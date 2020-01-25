Продажу туров в Китай приостановили в России

15:16, 25 января 2020, ПАИ

Крупные российские туроператоры приостановили продажи туров в Китай. Такое решение было принято после того, как Ростуризм рекомендовал жителям России не ездить в Китай, сообщает ТАСС со ссылкой на ассоциацию туроператоров России.

Пока продажу туров в Китай приостановили компании Anex Tour, «Интурист» и Tez Tour, ожидается, что их примеру последуют и другие компании. При этом в ассоциации туроператоров России уточнили, что авиарейсы в Китай не запрещены.

Рекомендация по приостановлению продажи туров была дана в связи с вспышкой пневмонии нового типа в Китае. По последним данным, от вируса в Китае погибли 41 человек. Вирус смог распространиться за пределы Китая, в частности, в Иркутске уже госпитализировали гражданина Китая с подозрением на коронавирус. По мнению главного санитарного врача Псковской области Александра Нестерука, псковичам меньше всего следует паниковать по поводу вспышки коронавируса в Китае.