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Общество

Российский эксперт оценил темпы распространения нового коронавируса

Вирусолог из России считает, что новый тип коронавируса распространяется с обычной скоростью. При этом он сомневается, что данные Китая о двух тысячах зараженных являются достоверными, пишет газета «Известия»

По словам заведующего лабораторией вирусологии ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН Михаила Щелканова, вмешательство всемирной организации здравоохранения вынудило власти Китая обнародовать более точные данные о происходящем, однако после этого у некоторых появились подозрения, что темпы распространения вируса ускорились.

Специалист уверяет, что новый вирус распространяется «нормальными темпами», однако, по его мнению, поток туристов из Китая нужно было остановить как минимум неделю назад.

По последним данным, от вируса в Китае погибли 80 человек. Вирус смог распространиться за пределы страны. В частности, в Иркутске уже госпитализировали гражданина Китая с подозрением на коронавирус. По мнению главного санитарного врача Псковской области Александра Нестерука, псковичам меньше всего следует паниковать по поводу вспышки коронавируса в Китае.

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