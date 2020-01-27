В России увеличат контрольные цифры приема в региональных вузах

16:24, 27 января 2020, ПАИ

Вопрос об увеличении контрольных цифр приема в вузах в тех регионах России, где наблюдается потребность в специалистах с высшим образованием, поручил проработать кабинету министров президент Владимир Путин. Соответствующее поручение глава государства дал для реализации положений своего послания Федеральному Собранию, сообщается на сайте Кремля.

«В целях сохранения доступности очного высшего образования обеспечить, начиная с 1 сентября 2021 года, увеличение общего объема контрольных цифр приема на обучение по программам бакалавриата и специалитета преимущественно в образовательных организациях высшего образования, расположенных в тех субъектах Российской Федерации, которые испытывают потребность в специалистах, имеющих высшее образование, предусмотрев развитие инфраструктуры таких организаций», - отмечается в перечне поручений, срок исполнения которых — до 15 июня.

Помимо этого, президент поручил правительству страны до 1 июня предусмотреть для студентов, осваивающих образовательные программы высшего образования, возможность выбора направления подготовки начиная с третьего года обучения.

Также правительству предстоит обеспечить ежегодное установление с учетом заявок регионов и медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, квот приема на целевое обучение в общем объеме контрольных цифр приема за счет средств федерального бюджета на обучение по таким образовательным программам высшего образования, как программы специалитета по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия» в размере 70% и 75% соответственно и программы ординатуры по дефицитным специальностям - до 100%.

Отмечается, что правительство должно предоставить доклад до 1 октября 2020 года.

Врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина сообщала о том, что университет готов к изменениям, которые были предложены 15 января главой государства в рамках послания парламенту.