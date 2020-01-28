Россия приостановила приём туристов из Китая

12:04, 28 января 2020, ПАИ

С 28 января туроператоры России приостановили приём новых туристических групп из Китая из-за ситуации с коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на российский союз туриндустрии.

Такое решение было принято, чтобы предотвратить распространение нового типа коронавируса. Российские эксперты считают, что приостановка приёма туристических групп из Китая продлится «до нормализации ситуации», ориентировочно до конца февраля. В то же время отмечается, что ранее прибывшие в Россию китайцы не будут прерывать туристическую программу и покидать российскую территорию досрочно.

По последним данным, от вируса в Китае погибли 106 человек, а количество зараженных увеличилось до 4 тысяч 547 человек. В связи с распространением вируса за пределы Китая Роспотребнадзор выпустили рекомендации для защиты населения. Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук считает, что у псковичей нет поводов для паники по поводу вспышки китайского коронавируса.