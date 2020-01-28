0
12:19
Минприроды: Полистовский заповедник ответственно относится к раздельному сбору мусора
11:18
Поезд между Псковом и Великими Луками планируется запустить с 1 марта
11:04
Огнёвку нашли в поставляемых в бюджетные учреждения Псковской области крупах
21:20
Узловой центр электропитания модернизирован в Псковской области
20:03
Представители управления федерального казначейства по Псковской области войдут в рабочую группу по реализации нацпроектов
19:54
Михаил Ведерников обсудил вопросы совершенствования бюджетных отношений с главой регионального управления федерального казначейства
18:13
Михаил Ведерников исполнил мечту первоклассника побывать в салоне военного самолета
Еще новости
Общество

Россия приостановила приём туристов из Китая

С 28 января туроператоры России приостановили приём новых туристических групп из Китая из-за ситуации с коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на российский союз туриндустрии.

Такое решение было принято, чтобы предотвратить распространение нового типа коронавируса. Российские эксперты считают, что приостановка приёма туристических групп из Китая продлится «до нормализации ситуации», ориентировочно до конца февраля. В то же время отмечается, что ранее прибывшие в Россию китайцы не будут прерывать туристическую программу и покидать российскую территорию досрочно.

По последним данным, от вируса в Китае погибли 106 человек, а количество зараженных увеличилось до 4 тысяч 547 человек. В связи с распространением вируса за пределы Китая Роспотребнадзор выпустили рекомендации для защиты населения. Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук считает, что у псковичей нет поводов для паники по поводу вспышки китайского коронавируса.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Минприроды: Полистовский заповедник ответственно относится к раздельному сбору мусора
28 января 2020
Минприроды: Полистовский заповедник ответственно относится к раздельному сбору мусора
Поезд между Псковом и Великими Луками планируется запустить с 1 марта
28 января 2020
Поезд между Псковом и Великими Луками планируется запустить с 1 марта
Огнёвку нашли в поставляемых в бюджетные учреждения Псковской области крупах
28 января 2020
Огнёвку нашли в поставляемых в бюджетные учреждения Псковской области крупах
Узловой центр электропитания модернизирован в Псковской области
27 января 2020
Узловой центр электропитания модернизирован в Псковской области
Представители управления федерального казначейства по Псковской области войдут в рабочую группу по реализации нацпроектов
27 января 2020
Представители управления федерального казначейства по Псковской области войдут в рабочую группу по реализации нацпроектов
Михаил Ведерников обсудил вопросы совершенствования бюджетных отношений с главой регионального управления федерального казначейства
27 января 2020
Михаил Ведерников обсудил вопросы совершенствования бюджетных отношений с главой регионального управления федерального казначейства
Михаил Ведерников исполнил мечту первоклассника побывать в салоне военного самолета
27 января 2020
Михаил Ведерников исполнил мечту первоклассника побывать в салоне военного самолета
Псковскую область выбрали для съёмок нескольких выпусков нового проекта «Круиз-контроль» на телеканале «Звезда»
27 января 2020
Псковскую область выбрали для съёмок нескольких выпусков нового проекта «Круиз-контроль» на телеканале «Звезда»

Идет загрузка...