Студенты ПсковГУ из Китая вернулись после каникул здоровыми

14:48, 29 января 2020, ПАИ

Студенты ПсковГУ из Китая, посещавшие близких на родине, вернулись после каникул здоровыми, коронавируса у них нет, сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области, главный санитарный врач региона Александр Нестерук. Об этом с совещания, которое 29 января провела вице-губернатор Вера Емельянова, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Нестерук отметил, что в главном вузе региона проходят обучение 16 студентов из КНР, шесть из них посещали на новогодних каникулах родственников. «В Псков они вернулись 13 января, и по прошествии инкубационного периода можно сказать, что все ребята здоровы», - заверил специалист.

Он также добавил, что поводов для паники у жителей Псковской области быть не должно. «В принципе коронавирус - это такая же респираторная инфекция, с которыми мы сталкивались и ранее. Меры профилактики и мероприятия у нас на этот случай разработаны, мы просто должны мобилизоваться, чтобы предотвратить распространение инфекции в регионе, а в случае её распространения - оказать своевременную помощь заболевшим», - сказал Александр Нестерук.

По его словам, уровень летальности от коронавируса составляет 2,2%. «В случаях с атипичной пневмонией в 2002 году летальность была выше», - уточнил санитарный врач, отметив, что в подавляющем большинстве случаев «заболевание всё-таки протекает в лёгкой форме».

31 января в 14:00 в пресс-центре «Псковской правды» пройдет пресс-конференция, посвященная эпидемиологической ситуации в регионе, мерам по противодействию распространению коронавирусу. В ней примут участие глава Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук, руководитель Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Псковской области Ирина Сивачева и главный врач Псковской поликлиники Галина Неваленная.