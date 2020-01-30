В России цены на маски выросли на треть из-за коронавируса

09:21, 30 января 2020, ПАИ

В России резко подскочили цены на медицинские маски из-за нового коронавируса, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Так, на прошлой неделе средняя стоимость пачки медицинских масок составила 59 рублей, что на 30% выше прошлогоднего показателя за тот же период. Спрос на маски также увеличился - на 31%. Самыми популярными у покупателей были трехслойные маски с фиксатором на резинке в упаковке по 50 штук.

Эксперты связывают выявленную динамику с тревожными сообщениями об эпидемии коронавируса в Китае. Кроме того, это может быть следствием того, что потребители теперь покупают большие упаковки, чтобы создать запасы защитных средств.

По последним данным, от вируса в Китае погибли 170 человек, а количество зараженных увеличилось до 7 тысяч 711 человек. В связи с распространением вируса за пределы Китая Роспотребнадзор выпустили рекомендации для защиты населения. Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук считает, что у псковичей нет поводов для паники по поводу вспышки китайского коронавируса. По словам руководителя регионального комитета здравоохранения Марины Гаращенко, система здравоохранения Псковской области готова противодействовать распространению коронавируса.