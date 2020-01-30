Российским отелям посоветовали настороженно относиться к туристам из Китая

10:13, 30 января 2020, ПАИ

Представители российских гостиниц получили письма от Роспотребнадзора, в которых отелям советуют настороженно относиться к туристам из Китая. Причиной такой рекомендации стал коронавирус, пишет газета «Известия».

В письмах отсутствует прямой запрет на заселение китайских путешественников в отель. При этом ведомство призывает усилить внимание к туристам, прибывшим из стран, неблагополучных в отношении коронавирусной инфекции.

Въезд для организованных туристических групп из Китая приостановлен с 28 января. При этом индивидуальным путешественникам из этой страны по-прежнему можно приезжать в Россию.

По последним данным, от вируса в Китае погибли 170 человек, а количество зараженных увеличилось до 7 тысяч 711 человек. Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук считает, что у псковичей нет поводов для паники в связи со вспышкой китайского коронавируса. А руководитель регионального комитета здравоохранения Марина Гаращенко уверена, что система здравоохранения Псковской области готова противодействовать распространению коронавируса.