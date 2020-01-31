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Общество

Бальный этикет изучают участники псковского Сретенского бала

Бальный этикет и танцы изучают участники V Сретенского бала, который состоится в Пскове 16 февраля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского городского молодежного центра, в мероприятии примут участие пары из Пскова, Печор и Острова.

Отмечается, что репетиции проходят по вторникам и четвергам в Доме Причта Троицкого Собора в 18:30, а в воскресенье – в спортивном зале главного корпуса ПсковГУ в 16:00. Хореографом выступает один из главных организаторов Сретенского бала Валентина Ревнивцева.

Сретенский молодежный бал пройдет под аккомпанемент губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением художественного руководителя и главного дирижера Николая Хондзинского.

Также для гостей и участников бала будут работать литературный, творческий, игровой и фото- салоны. Будет организована и бальная почта, в рамках которой участники смогут обменяться комплиментами и впечатлениями.

Все желающие в возрасте до 35 лет могут подать заявку на участие до 5 февраля здесь>>>. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 56-44-44, 56-37-07.

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