Более 300 человек умерли от коронавируса в Китае

09:40, 02 февраля 2020, ПАИ

304 жителя Китая умерли от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Как пишет ТАСС, количество зараженных увеличилось до 14 тысяч 380 человек.

В тяжелом состоянии находятся 2 тысячи 110 человек, а под подозрением на заболевание – 19 тысяч 544 жителя Китая. Отмечается, что 163 тысячи 844 человека находились в контакте с инфицированными.

Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук отмечал, что не исключается возможность завоза коронавируса на территорию России.

На случай появления заболевших коронавирусом в Псковской области разработан план действий.