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Общество

Александр Нестерук: Риск завоза коронавируса в Россию не исключен

Фото от Ирина Потапова

Возможность завоза коронавируса в Россию не исключается экспертами. Об этом заявил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук на встрече с журналистами 31 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Для нераспространения вируса будем призывать носить маски, которые нужно менять каждые 2 часа, носить не больше 6 часов», - отметил Александр Нестерук.

В качестве мер профилактики он призвал чаще мыть руки, даже после пользования собственным мобильным телефоном, так как его поверхности - рассадник для бактерий, и именно телефон часто берут грязными руками. 

«Когда инфекция будет непосредственно в городе, мы вас непременно известим», - добавил Александр Нестерук.

На данный момент эксперты уточнили, что в основном жертвами коронавируса становятся люди старше 60 лет, лишь 0,6% от общего количества пострадавших – дети. Ранее сообщалось, что от коронавируса в Китае погибли 213 человек.

Государственная граница России с Китаем была закрыта в 5 регионах Дальнего востока.

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