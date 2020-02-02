Первую смерть от коронавируса зарегистрировали за пределами Китая

14:56, 02 февраля 2020, ПАИ

Первую смерть от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, зарегистрировали за пределами Китая. Как пишет ТАСС, летальный случай произошел на Филиппинах.

Отмечается, что скончался 44-летний мужчина, которые приехал из китайского города Уханя. На Филиппинах было зарегистрировано лишь два случая заражения коронавирусом.

Помимо Китая, заболевание выявили еще в 23 странах, в том числе и в России. Например, в Германии количество заразившихся коронавирусом достигло 10 человек.

Всего в результате заражения умерли более 300 человек. Система здравоохранения Псковской области готова противодействовать распространению коронавируса.