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Общество

Первую смерть от коронавируса зарегистрировали за пределами Китая

Первую смерть от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, зарегистрировали за пределами Китая. Как пишет ТАСС, летальный случай произошел на Филиппинах.

Отмечается, что скончался 44-летний мужчина, которые приехал из китайского города Уханя. На Филиппинах было зарегистрировано лишь два случая заражения коронавирусом.

Помимо Китая, заболевание выявили еще в 23 странах, в том числе и в России. Например, в Германии количество заразившихся коронавирусом достигло 10 человек.

Всего в результате заражения умерли более 300 человек. Система здравоохранения Псковской области готова противодействовать распространению коронавируса.

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