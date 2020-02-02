«Поттерианский» вечер пройдет в Пскове 6 февраля

16:49, 02 февраля 2020, ПАИ

«Поттерианский» вечер состоится в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина 6 февраля в 18:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе библиотеки.

Детей ждут знакомство с преподавателями Хогвартса, а также уроки «прорицания» и «ухода за магическими существами». «Только в этот день будет разрешен выход в Запретный лес. Отважитесь ли вы встретиться с его обитателями?» – говорится в анонсе мероприятия.

По окончании встречи пройдет репетиция экзамена в форме квиза по книжной серии о Гарри Поттере. Главная награда – «Кубок школы».

Кроме этого, детей будет ждать приз за лучший наряд в «поттерианском» стиле. При наличии разрешается принести с собой учебники по «зельеварению», «защите от темных искусств» и «истории магии».

Завершится вечер в 20:00 на Сиреневом бульваре, 3. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 68-20-19, 68-20-59.