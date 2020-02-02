В России китайский коронавирус включили в перечень опасных заболеваний
Китайскую коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в России внесли в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Соответствующее постановление премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства страны.
«Перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих... дополнить пунктом 16 следующего содержания: «16. В 34.2 коронавирусная инфекция (2019-nCoV)», - отмечается в документе.
В указанном перечне указаны такие заболевания, помимо прочих, как сибирская язва, холера, чума, малярия, туберкулез и болезнь, вызываемая вирусом иммунодефицита человека.
Всего в результате пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в Китае умерли более 300 человек. Отмечалось, что система здравоохранения Псковской области готова противодействовать распространению коронавируса.