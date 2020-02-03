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Общество

Объявлен конкурс по формированию нового состава молодёжного совета при главе Пскова

В Пскове объявлен конкурс по формированию нового состава молодёжного совета при главе города, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Для участников конкурса проведут собеседование по теме «Развитие молодежной политики Пскова». По его результатам конкурсная комиссия, в которую входят депутаты Псковской гордумы Любовь Николаева и Сергей Мусиенко, управляющий делами гордумы Анна Ефимова и ряд других сотрудников аппарата гордумы, выберет победителей, которые войдут в состав молодёжного совета при главе Пскова.

Комиссия будет оценивать у каждого из конкурсантов актуальность предложений по развитию молодежной политики, новаторской идеи и их соответствие современной ситуации в сфере молодежной политики Пскова.

Поучаствовать в конкурсе могут граждане РФ в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие в Пскове. Для этого необходимо предоставить личное заявление о вхождении в состав молодёжного совета при главе Пскова, фотографию 3 на 4 и справку-объективку (по форме №1). Документы можно отправить по почте mezchpskov@duma.pskov.ru с пометкой в теме письма «Конкурс в Совет» или принести в Псковскую гордуму (улица Некрасова, 14) в кабинеты №2,3 с понедельника по пятницу с 9.00 до 18:00.

Документы на конкурс принимаются до 13 февраля. 

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