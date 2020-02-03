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Общество

Единороссы попросили ФАС проверить завышение цен на медицинские маски

«Единая Россия» попросила Федеральную антимонопольную службу проверить завышение цен на медицинские маски, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе партии.

Сопредседатель партийного правозащитного центра Михаил Старшинов подчеркнул, что информация о преднамеренном завышении цен поступает из субъектов страны. Он привел в пример Курскую область, где цены на указанные средства защиты выросли в 35 раз.

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова потребовала сохранить уровень цен в связи с распространением нового типа коронавируса.

В настоящее время в Китае от пневмонии, вызванной коронавирусом, скончались более 360 человек.

Система здравоохранения Псковской области, по словам председателя профильного регионального комитета Марины Гаращенко, готова противодействовать распространению коронавируса.

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