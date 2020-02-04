Бывший вице-премьер Максим Акимов возглавил «Почту России»

14:09, 04 февраля 2020, ПАИ

Генеральным директором «Почты России» назначен бывший вице-премьер РФ Максим Акимов, курировавший политику в области транспорта, связи и цифровых технологий. Решение об этом принял 4 февраля совет директоров компании, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

В октябре 2019 года после реорганизации «Почты России» её возглавил Николай Подгузов, с которым был заключён трудовой контракт до 2024 года. После этого сообщалось, что совет директоров «Почты России» проведёт заседание, на котором рассмотрит вопросы об освобождении от должности гендиректора «Почты России» Николая Подгузова и назначении на должность нового гендиректора компании.

20 сентября 2019 года правительство утвердило устав акционерного общества «Почта России» с уставным капиталом около 15,8 млрд рублей. Согласно уставу, управлять деятельностью компании будут основной и единственный акционер - Российская Федерация (от его имени будет осуществлять полномочия Росимущество), совет директоров, генеральный директор и правление.