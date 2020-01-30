0
11:18
Отлавливать бездомных животных в присутствии детей запретили в Псковской области
10:28
«Народное признание» - точно в 10-ку! (ЛОНГРИД)
23:05
Фотовыставка Полистовского заповедника открылась в псковском «Акваполисе»
22:28
Интерактивную карту с документальной кинохроникой запустит Госфильмофонд к 75-летию Победы
20:33
Новости архитектурной среды: Все равно купят
20:13
Пскович вернулся из Белоруссии за выброшенной бывшей супругой таксой
18:18
Юрий Сорокин: Программа по комплексному развитию сельских территорий наполнена конкретными планами и задачами
Еще новости
Общество

В начале февраля сменится гендиректор Почты России

4 февраля станет известно имя нового генерального директора Почты России, сообщает ТАСС. Решение о назначении руководителя примет совет директоров.

На заседании планируется рассмотреть вопросы об освобождении от должности генерального директора АО «Почта России» Николая Подгузова и назначении на должность нового генерального директора АО «Почта России».

Предполагается, что им может стать бывший вице-премьер РФ Максим Акимов, который ранее курировал политику в области транспорта, связи и цифровых технологий.

Николай Подгузов занимает должность гендиректора с момента реорганизации Почты России в акционерное общество в октябре 2019 года. Трудовой контракт с ним заключен до 2024 года. Также совет директоров избрал состав правления «Почты России», в который вошли 13 человек, в том числе Подгузов и его заместители, а также назначил экс-главу Минкомсвязи РФ Константина Носкова зампредседателя совета директоров.

Перед заседанием совета директоров бывший тогда премьер-министром РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о формировании совета директоров АО «Почта России», который возглавил Максим Акимов.

20 сентября правительство утвердило устав акционерного общества «Почта России» с уставным капиталом около 15,8 млрд рублей. Согласно уставу, управлять деятельностью Почты России будут основной и единственный акционер - Российская Федерация (от его имени будет осуществлять полномочия Росимущество), совет директоров, генеральный директор и правление.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Отлавливать бездомных животных в присутствии детей запретили в Псковской области
30 января 2020
Отлавливать бездомных животных в присутствии детей запретили в Псковской области
Фотовыставка Полистовского заповедника открылась в псковском «Акваполисе»
29 января 2020
Фотовыставка Полистовского заповедника открылась в псковском «Акваполисе»
Интерактивную карту с документальной кинохроникой запустит Госфильмофонд к 75-летию Победы
29 января 2020
Интерактивную карту с документальной кинохроникой запустит Госфильмофонд к 75-летию Победы
Пскович вернулся из Белоруссии за выброшенной бывшей супругой таксой
29 января 2020
Пскович вернулся из Белоруссии за выброшенной бывшей супругой таксой 1
Юрий Сорокин: Программа по комплексному развитию сельских территорий наполнена конкретными планами и задачами
29 января 2020
Юрий Сорокин: Программа по комплексному развитию сельских территорий наполнена конкретными планами и задачами 1
Программу для комплексного развития села одобрил комитет облсобрания по бюджету
29 января 2020
Программу для комплексного развития села одобрил комитет облсобрания по бюджету
Марина Гаращенко: Система здравоохранения Псковской области готова противодействовать распространению коронавируса
29 января 2020
Марина Гаращенко: Система здравоохранения Псковской области готова противодействовать распространению коронавируса
Китайским туристам в пунктах пропуска в Псковской области будут измерять температуру
29 января 2020
Китайским туристам в пунктах пропуска в Псковской области будут измерять температуру

Идет загрузка...