В начале февраля сменится гендиректор Почты России

10:45, 30 января 2020, ПАИ

4 февраля станет известно имя нового генерального директора Почты России, сообщает ТАСС. Решение о назначении руководителя примет совет директоров.

На заседании планируется рассмотреть вопросы об освобождении от должности генерального директора АО «Почта России» Николая Подгузова и назначении на должность нового генерального директора АО «Почта России».

Предполагается, что им может стать бывший вице-премьер РФ Максим Акимов, который ранее курировал политику в области транспорта, связи и цифровых технологий.

Николай Подгузов занимает должность гендиректора с момента реорганизации Почты России в акционерное общество в октябре 2019 года. Трудовой контракт с ним заключен до 2024 года. Также совет директоров избрал состав правления «Почты России», в который вошли 13 человек, в том числе Подгузов и его заместители, а также назначил экс-главу Минкомсвязи РФ Константина Носкова зампредседателя совета директоров.

Перед заседанием совета директоров бывший тогда премьер-министром РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о формировании совета директоров АО «Почта России», который возглавил Максим Акимов.

20 сентября правительство утвердило устав акционерного общества «Почта России» с уставным капиталом около 15,8 млрд рублей. Согласно уставу, управлять деятельностью Почты России будут основной и единственный акционер - Российская Федерация (от его имени будет осуществлять полномочия Росимущество), совет директоров, генеральный директор и правление.