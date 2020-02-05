Правительство РФ предложило смягчить наказание беременным за нетяжкие преступления

10:35, 05 февраля 2020, ПАИ

Правительство России предложило смягчить наказание беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трёх лет, за преступления небольшой тяжести. Соответствующее распоряжение кабинета министров опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ предусматривает для данной категории граждан, которые находятся в доме ребёнка при исправительном учреждении, применение условно-досрочного освобождения. Также предлагается заменять неотбытую часть наказания более мягким его видом после истечения не менее четверти срока наказания.

Законопроект внесён на рассмотрение в Госдуму РФ.