Правительство РФ предложило смягчить наказание беременным за нетяжкие преступления
Правительство России предложило смягчить наказание беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трёх лет, за преступления небольшой тяжести. Соответствующее распоряжение кабинета министров опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ предусматривает для данной категории граждан, которые находятся в доме ребёнка при исправительном учреждении, применение условно-досрочного освобождения. Также предлагается заменять неотбытую часть наказания более мягким его видом после истечения не менее четверти срока наказания.
Законопроект внесён на рассмотрение в Госдуму РФ.