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Общество

Правительство РФ предложило смягчить наказание беременным за нетяжкие преступления

Правительство России предложило смягчить наказание беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трёх лет, за преступления небольшой тяжести. Соответствующее распоряжение кабинета министров опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ предусматривает для данной категории граждан, которые находятся в доме ребёнка при исправительном учреждении, применение условно-досрочного освобождения. Также предлагается заменять неотбытую часть наказания более мягким его видом после истечения не менее четверти срока наказания.

Законопроект внесён на рассмотрение в Госдуму РФ.

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