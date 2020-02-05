У завышающих цены из-за коронавируса аптек отберут лицензии

16:53, 05 февраля 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин на встрече с правительством поручил отреагировать на ситуацию с завышением цен в некоторых аптеках из-за коронавируса, сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, необходимо отбирать лицензии у тех аптек, которые завышают цены на средства профилактики и лекарства на фоне ситуации с коронавирусом. При этом Владимир Путин подчеркнул, что аптечная сеть в России довольно обширная, и поэтому закрытие компаний, наживающихся на ситуации с коронавирусом, не повлечет нехватки препаратов в стране.

В мире уже зафиксированы более 24,5 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего из-за этого заболевания погиб 491 человек. В России новым типом пневмонии заразились два человека – оба являются гражданами Китая.

В связи с распространением коронавируса фиксируется повышенный спрос на медицинские маскии в Пскове. 5 февраля в Псковской области был утверждён план профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавируса. Соответствующий документ подписал глава региона Михаил Ведерников.