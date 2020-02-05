План по предотвращению распространения коронавируса в Псковской области подписал губернатор

10:28, 05 февраля 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников утвердил план профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территорию. региона. Документ включает в себя 30 пунктов, сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области.

Согласно документу, в ближайшее время все больницы региона пройдут внеочередную проверку, в частности, планируется оценить готовность приема пациентов с коронавирусом. С медиками проведут инструктажи по выявлению и лечению заболевания, а также по проведению профилактических действий, которые должны помочь не допустить распространения инфекции в стенах больниц. Лечебные учреждения дополнительно снабдят необходимыми препаратами, дезинфицирующими средствами и оборудованием.

Внеочередные инструктажи в связи с осложнением эпидемиологической ситуации пройдут у сотрудников контрольных органов, осуществляющих пропуск через государственную границу, а также с экипажами и бортпроводниками самолетов, поездов, пассажирских автобусов. Для сотрудников будет определен порядок действий при выявлении граждан с признаками коронавирусной инфекции. Региональному управлению Роспотребнадзора поручено следить за соблюдением дезинфекционного режима в местах проведения массовых мероприятий, а также на транспортных узлах и в других местах скопления людей, в том числе торговых центрах.

Также запланировано информирование жителей региона о новой коронавирусной инфекции, а также мерах профилактики заболевания.