В Пскове фиксируется повышенный спрос на медицинские маски

15:04, 04 февраля 2020, ПАИ

Повышенный спрос на одноразовые медицинские маски фиксируется в Пскове. Это показал опрос аптек областного центра, проведенный Псковским агентством информации 4 февраля.

Возрастающий спрос на медицинские маски в аптеках Пскова начал наблюдаться 5-6 дней назад. Фармацевты сравнили показатели с периодом заболеваний атипичной пневмонией, который наблюдался несколько лет назад. Тогда ажиотаж был максимальным. Сейчас показатели существенно ниже.

В среднем маски в аптеках покупают от 5 до 10 человек в день в больших объемах. Например, в одной из псковских аптек 4 февраля пскович приобрел 20 упаковок медицинских масок, в каждой из которых по пять единиц средств защиты.

В нескольких псковских аптеках маски уже закончились. Среднеяя цена масок в Пскове составляет от 5 до 10 рублей.

Повышенный спрос на средства индивидуальной защиты связан с распространением нового типа коронавируса в Китае.