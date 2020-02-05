Цены на медицинские маски и лекарства контролируют в Псковской области

22:28, 05 февраля 2020, ПАИ

В Псковской области организован контроль над ценами на медицинские маски и противовирусные препараты. Об этом было объявлено 5 февраля на совещании в администрации Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Заседание прошло в свете реализации в Псковской области профилактических мероприятий по предотвращению распространения китайского коронавируса. Представитель УФАС России по Псковской области доложил, что в настоящий момент в регионе стоимость лекарств и медицинских масок остается на прежнем уровне. Однако он заметил, что региональное ведомство будет проводить еженедельный мониторинг цен на индивидуальные средства защиты и лекарства в аптеках и у поставщиков. Вместе с ними цены будут контролировать сотрудники Роспотребнадзора и Росздравнадзора. Если ведомства выявят необоснованное повышение цен, то они передадут информацию в федеральный центр для принятия соответствующих решений.

Комитет по здравоохранению Псковской области также подключился к мониторингу цен на лекарства и медицинские маски. По словам руководителя регионального комитета Марины Гаращенко, информация по результатам мониторинга поступает в комитет дважды в неделю. При этом она подчеркнула, что комитет готов взаимодействовать с ведомствами, чтобы составить полную картину цен по аптечным сетям Псковской области.

Марина Гаращенко также отметила, что в Псковской области не наблюдается значительного повышения спроса на медицинские маски и противовирусные препараты. По её словам, в лечебных учреждениях региона и аптеках есть запас всех необходимых лекарств и средств индивидуальной защиты. По некоторым препаратам он достигает одного года.

«С нашей стороны необходимо сделать все, чтобы не допустить необоснованного повышения цен в аптеках и у поставщиков, которое может поставить под угрозу здоровье жителей Псковской области», - подчеркнула в завершение рабочей встречи первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

По состоянию на 5 февраля в мире зарегистрированы более 24,5 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего от нового типа пневмонии погибли 491 человек. В России коронавирусом заразились два человека – оба граждане Китая.

5 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников утвердил план проведения профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территорию региона.