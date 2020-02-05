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Общество

Около 500 человек стали жертвами нового типа коронавируса

491 человек погиб из-за пневмонии, вызванной новым типом коронавируса в Китае. Как пишет ТАСС, один из зараженных скончался в Гонконге.

Общее количество зараженных уже превысило 24,3 тысячи, под наблюдением врачей в Китае находятся свыше 185,5 тыс. человек.

4 февраля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о том, что риск распространения коронавируса в мире остается высоким.

В связи с распространением коронавируса в Пскове фиксируется повышенный спрос на медицинские маски. Руководитель комитета здравоохранения области Марина Гаращенко настаивает: медучреждения в случае необходимости готовы к приему пациентов, есть все необходимые запасы медикаментов, проведены инструктажи персонала. 

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