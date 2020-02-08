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Общество

Россия отправит два миллиона медицинских масок в Китай

Россия отправит гуманитарную помощь в виде двух миллионов медицинских масок в Китай, где распространяется эпидемия коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

По его словам, гуманитарная помощь в Китай уже подготовлена на отгрузку. При этом министр подчеркнул, что в настоящее время российские производители полностью покрывают потребность внутри страны на медицинские маски. По данным главы Минпромторга, их выпускают по 900 тысяч штук в сутки.

По последним данным, в Китае из-за нового коронавируса погибли 722 человек, заражение зафиксировано у 34 тысяч 546 человек. В России коронавирусом заразились два человека – оба граждане Китая.

В Псковской области утверждён план профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территорию региона. Соответствующий документ 5 февраля подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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