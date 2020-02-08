722 человека умерли из-за нового коронавируса в Китае

08:54, 08 февраля 2020, ПАИ

Количество погибших из-за нового коронавируса в Китае возросло до 722 человек, заражение зафиксировано у 34 тысяч 546 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на органы здравоохранения страны.

7 февраля сообщалось, что количество погибших составляло 637 человек, а подтвержденных случаев заражения – 31 тысяча 211. За последние сутки обнаружены 3 тысячи 399 новых случаев заражения. В общей сложности на данный момент 6 тысяч пациентов находятся в тяжелом состоянии.

В связи с распространением коронавируса фиксируется повышенный спрос на медицинские маскии в Пскове. Однако региональные власти заверили, что контролируют цены на медицинские маски и лекарства в Псковской области. 5 февраля в регионе был утверждён план профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавируса. Соответствующий документ подписал губернатора Михаил Ведерников.