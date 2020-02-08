Продажу лекарств от гриппа и ОРВИ запретили в одном из городов Китая

15:40, 08 февраля 2020, ПАИ

8 февраля в десятимиллионном китайском городе Ханьчжоу власти запретили аптекам продавать лекарства от гриппа и простуды, пишет «Парламентская газета».

Под запрет попали все лекарства, которые применяются для лечения кашля, любых признаков простуды и снятия температуры. Сделано это для того, чтобы все, кто почувствует недомогание, обнаружит у себя симптомы простуды или гриппа, не занимался самолечением, а сразу в больницы для получения медицинской помощи.

Эксперты отмечают, что выявить коронавирус на ранних стадиях заболевания крайне сложно, так как вирус обладает очень длительным инкубационным периодом, во время которого человек может чувствовать ухудшение здоровья. Это состояние симптомами напоминает обычную простуду.

По последним данным, в Китае из-за нового коронавируса погибли 722 человек, заражение зафиксировано у 34 тысяч 546 человек. В России коронавирусом заразились два человека – оба граждане Китая.

В Псковской области утверждён план профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территорию региона. Соответствующий документ 5 февраля подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.