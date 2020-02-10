Все бюджетные учреждения России обяжут вести соцсети

17:00, 10 февраля 2020, ПАИ

Все бюджетные учреждения в регионах должны будут вести странички в социальных сетях, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минкомсвязи Максута Шадаева.

По его словам, для этих целей ведомство уже создает специальную общую платформу, куда будет поэтапно производиться миграция региональных и муниципальных сайтов.

Максут Шадаев отметил, что доля времени, которое обычный пользователь проводит в соцсетях, увеличивается, а трафик муниципальных и региональных сайтов падает. Поэтому, по его мнению, все бюджетные учреждения должны прийти в социальные сети, чтобы граждане могли подписываться на эти страницы и оставаться в курсе изменений, новостей в их деятельности.