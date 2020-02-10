0
20:23
2,5 млн рублей направят на дополнительное приобретение медицинских средств защиты в Псковской области
17:29
Война глазами девочки: Из оккупированного Пскова в польскую усадьбу и обратно
16:57
Опрос ПАИ: К каким мерам профилактики от простуды и гриппа прибегают псковичи (ВИДЕО)
16:28
Фрагмент средневекового расписного стекла и печать нашли археологи в Пскове
16:23
Tele2 подготовила подарки «вторым половинкам» ко Дню всех влюбленных
16:17
Участники марш-броска к 75-летию Победы провели уроки мужества для великолукских школьников
15:07
Максимум связи: Жители Псковской области предпочитают пакетные предложения «Ростелекома»
Еще новости
Общество

Роспотребнадзор: Причин вводить карантин в школах и детсадах из-за коронавируса нет

В России сегодня нет необходимости вводить карантин в учебных заведениях из-за китайского коронавируса. Об этом заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает ТАСС.

По её мнению, в настоящий момент нужно обратить внимание на распространение гриппа и ОРВИ. Анна Попова подчеркнула, что при распространении этих вирусов обязательно необходимо вводить карантин в отдельных классах, группах, школах и детских садах. Это очень эффективный способ борьбы с болезнью, отметил она.

По последним данным, в Китае из-за нового коронавируса погибли 908 человек, заражение зафиксировано у 40 тысяч 540 человек. В России коронавирусом заразились два человека – оба граждане Китая. Сейчас они чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.

5 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников утвердил план профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территорию региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К каким мерам профилактики вы прибегаете в период ОРВИ?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
2,5 млн рублей направят на дополнительное приобретение медицинских средств защиты в Псковской области Глава ВОЗ: Распространение китайского коронавирса может ускориться Резерв медицинских масок от коронавируса поручил создать Михаил Мишустин Более 900 человек скончались из-за китайского коронавируса Продажу лекарств от гриппа и ОРВИ запретили в одном из городов Китая Россия отправит два миллиона медицинских масок в Китай 722 человека умерли из-за нового коронавируса в Китае Россиян могут начать проверять на устойчивость к коронавирусу «Освятить» медицинские маски от коронавируса предлагают мошенники ВОЗ о китайском коронавирусе: Мы боремся с тенью
Посмотреть все материалы сюжета >>>

2,5 млн рублей направят на дополнительное приобретение медицинских средств защиты в Псковской области
10 февраля 2020
2,5 млн рублей направят на дополнительное приобретение медицинских средств защиты в Псковской области
Опрос ПАИ: К каким мерам профилактики от простуды и гриппа прибегают псковичи (ВИДЕО)
10 февраля 2020
Опрос ПАИ: К каким мерам профилактики от простуды и гриппа прибегают псковичи (ВИДЕО)
Фрагмент средневекового расписного стекла и печать нашли археологи в Пскове
10 февраля 2020
Фрагмент средневекового расписного стекла и печать нашли археологи в Пскове
Tele2 подготовила подарки «вторым половинкам» ко Дню всех влюбленных
10 февраля 2020
Tele2 подготовила подарки «вторым половинкам» ко Дню всех влюбленных
Участники марш-броска к 75-летию Победы провели уроки мужества для великолукских школьников
10 февраля 2020
Участники марш-броска к 75-летию Победы провели уроки мужества для великолукских школьников
Максимум связи: Жители Псковской области предпочитают пакетные предложения «Ростелекома»
10 февраля 2020
Максимум связи: Жители Псковской области предпочитают пакетные предложения «Ростелекома»
Услуга по присвоению статуса детей войны доступна в отделах МФЦ Псковской области
10 февраля 2020
Услуга по присвоению статуса детей войны доступна в отделах МФЦ Псковской области
Дмитрий Богатырёв подал документы для участия в выборах главы Печорского района
10 февраля 2020
Дмитрий Богатырёв подал документы для участия в выборах главы Печорского района

Идет загрузка...