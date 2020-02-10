Роспотребнадзор: Причин вводить карантин в школах и детсадах из-за коронавируса нет

17:31, 10 февраля 2020, ПАИ

В России сегодня нет необходимости вводить карантин в учебных заведениях из-за китайского коронавируса. Об этом заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает ТАСС.

По её мнению, в настоящий момент нужно обратить внимание на распространение гриппа и ОРВИ. Анна Попова подчеркнула, что при распространении этих вирусов обязательно необходимо вводить карантин в отдельных классах, группах, школах и детских садах. Это очень эффективный способ борьбы с болезнью, отметил она.

По последним данным, в Китае из-за нового коронавируса погибли 908 человек, заражение зафиксировано у 40 тысяч 540 человек. В России коронавирусом заразились два человека – оба граждане Китая. Сейчас они чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.

5 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников утвердил план профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территорию региона.