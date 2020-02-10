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Общество

Более 1000 человек умерли из-за китайского коронавируса

1016 человек умерли от китайского коронавируса. Число случаев заражения превышает 42,6 тысяч человек, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что жертвами коронавируса стали 908 человек. За сутки количество погибших за сутки увеличилось на 108 человек. 3996 человек выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений.

70 случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в Гонконге. В частности, 42 человека заболели, один умер. В Макао выявлено 10 случаев заражения, а на Тайване 18.

Наибольшее количество случаев заражения коронавирусом зафиксировано в центральной провинции Хубэй, где 31738 человек заразились, из них 974 умерли.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в связи с сложившейся ситуацией подписал план по предотвращению распространения коронавируса на территории региона.

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