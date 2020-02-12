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Общество

О молодежи и не только: Михаил Ведерников пообщался с ветеранами в Себежском районе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил ветеранам Себежского района диски и флэш-накопители с песнями о Победе в рамках торжественной церемонии 12 февраля. В ближайшее время ветеранам передадут и магнитофоны, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор пообщался с ветеранами района на темы учебы и трудоустройства молодежи - пожилые люди высказали опасение, будут ли существовать маленькие поселки и деревни с их уходом. Глава региона заверил, что в Псковской области предпринимаются меры для закрепления выпускников, их трудоустройства, для поддержки молодых семей, создания условий для комфортного и качественного проживания. Рассказал он о строительстве технопарка «Кванториум» и новых школ, организации точек роста. По мнению главы региона, молодежь нужно ориентировать на то, чтобы они становились ценными специалистами. Все это в ближайшее время должно дать свои результаты. 

Также Михаил Ведерников рассказал про школу в деревне Кузнецовка Себежского района, в которой в этом году планируется строительство модульной котельной и установка отопительных радиаторов, на эти цели требуется 12 млн рублей. Губернатор обратил внимание на необходимость строительства пристройки, поскольку столовая должна находиться в учебном заведении.

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