0
16:07
Состоялась инаугурация главы Усвятского района
15:21
Анатолий Мультах: Общественная палата ведет положительный диалог с «Титан-Полимером»
14:28
Определены победители первенства Пскова по пулевой стрельбе
13:08
Три «круга» появятся на улице Леона Поземского в Пскове после реконструкции
12:23
Еще один пешеходный переход ликвидируют в Пскове
11:39
Губернатор поручил в ближайшие дни завершить подключение к отоплению в Пушкиногорском районе
10:34
Сотрудники «Псковэнерго» приняли участие в мировом флешмобе #TetrisChallenge
Еще новости
Общество

«Точки роста» появятся в 60 школах Псковской области в 2020 году

В 2020 году в 60 школах и 14 учреждениях специального образования Псковской области появятся центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Об этом было объявлено 24 сентября в ходе открытия таких центров в восьми псковских сельских школах. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания, на торжественном открытии одного из них – в Кузнецовской школе Себежского района побывала депутат областного Собрания Дарья Козьякова.

В интерактивном классе установлены 3D-принтеры, комплексы для программирования, моделирования, симуляторы оказания первой медицинской помощи, квадрокоптеры.

Дарья Козьякова поздравила себежских школьников с открытием этого инновационного образовательного класса. «В вашей школе появилось самое современное оборудование. Надеюсь, этот класс никогда не будет пустовать, потому что у вас будет стремление постигать новое и неизведанное», - отметила она и пожелала школьникам успехов.

В этом году «Точки роста» появились в Яммской (Гдовский район), Чихачевской (Бежаницкий район), Писковской (Псковский район), Пустошкинской и Кузнецовской (Себежский район), Славковской (Порховский район) школах, а также в Переслегинской гимназии (Великолукский район) и Изборском лицее (Печорский район).

«Точки роста» открыты в рамках реализации федерального проекта «Современная школа», который входит в нацпроект «Образование». Оборудование для центров закуплены за счет средств федерального бюджета, на эти цели были выделены более 12 млн рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Состоялась инаугурация главы Усвятского района
24 сентября 2019
Состоялась инаугурация главы Усвятского района
Анатолий Мультах: Общественная палата ведет положительный диалог с «Титан-Полимером»
24 сентября 2019
Анатолий Мультах: Общественная палата ведет положительный диалог с «Титан-Полимером»
Определены победители первенства Пскова по пулевой стрельбе
24 сентября 2019
Определены победители первенства Пскова по пулевой стрельбе
Три «круга» появятся на улице Леона Поземского в Пскове после реконструкции
24 сентября 2019
Три «круга» появятся на улице Леона Поземского в Пскове после реконструкции
Еще один пешеходный переход ликвидируют в Пскове
24 сентября 2019
Еще один пешеходный переход ликвидируют в Пскове
Губернатор поручил в ближайшие дни завершить подключение к отоплению в Пушкиногорском районе
24 сентября 2019
Губернатор поручил в ближайшие дни завершить подключение к отоплению в Пушкиногорском районе
Сотрудники «Псковэнерго» приняли участие в мировом флешмобе #TetrisChallenge
24 сентября 2019
Сотрудники «Псковэнерго» приняли участие в мировом флешмобе #TetrisChallenge
Псков вошёл в топ-5 туристических городов России для бюджетных поездок осенью
24 сентября 2019
Псков вошёл в топ-5 туристических городов России для бюджетных поездок осенью

Идет загрузка...