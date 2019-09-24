«Точки роста» появятся в 60 школах Псковской области в 2020 году

17:13, 24 сентября 2019, ПАИ

В 2020 году в 60 школах и 14 учреждениях специального образования Псковской области появятся центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Об этом было объявлено 24 сентября в ходе открытия таких центров в восьми псковских сельских школах. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания, на торжественном открытии одного из них – в Кузнецовской школе Себежского района побывала депутат областного Собрания Дарья Козьякова.

В интерактивном классе установлены 3D-принтеры, комплексы для программирования, моделирования, симуляторы оказания первой медицинской помощи, квадрокоптеры.

Дарья Козьякова поздравила себежских школьников с открытием этого инновационного образовательного класса. «В вашей школе появилось самое современное оборудование. Надеюсь, этот класс никогда не будет пустовать, потому что у вас будет стремление постигать новое и неизведанное», - отметила она и пожелала школьникам успехов.

В этом году «Точки роста» появились в Яммской (Гдовский район), Чихачевской (Бежаницкий район), Писковской (Псковский район), Пустошкинской и Кузнецовской (Себежский район), Славковской (Порховский район) школах, а также в Переслегинской гимназии (Великолукский район) и Изборском лицее (Печорский район).

«Точки роста» открыты в рамках реализации федерального проекта «Современная школа», который входит в нацпроект «Образование». Оборудование для центров закуплены за счет средств федерального бюджета, на эти цели были выделены более 12 млн рублей.