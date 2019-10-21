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Культура

К 75-летию Победы выйдет диск с песнями псковских музыкантов

В 2020 году в Псковской области выпустят диск с песнями о Великой Победе в исполнении местных музыкантов, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на церемонии вручения грантов победителям региональных конкурсов социально ориентированных некоммерческих организаций 22 октября.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Михаил Ведерников отметил, что к 75-летию Победы в регионе запланировано множество мероприятий. «Мы бы хотели как можно более активно работать с некоммерческим сектором, с наиболее активными людьми», - отметил глава региона. Он также заявил о необходимости в 2020 году встречаться с некоммерческим сектором каждый квартал. «Это хорошая традиция», - уверен губернатор.

Один из представителей НКО попросил проводить больше тренингов по написанию грантов. Михаил Ведерников предложил в качестве площадки для тренингов проектный офис «Команды 2019» и заметил, что у «Волонтеров Победы» есть большой опыт в написании грантов, и они могут оказывать помощь начинающим НКО.

Губернатор также напомнил, что в Дно открылся проектный офис, достигаются договоренности с главами других районов в части предоставления помещений под аналогичные цели. «Не всегда ведь есть возможность приехать в Псков. А мы уже поможем с насыщением этих офисов техникой», - добавил Михаил Ведерников.

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