Три бюста героев-десантников установят в Пскове

20:44, 12 февраля 2020, ПАИ

В Пскове на Аллее Победы установят три бюста героев-десантников, бойцов 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й десантно-штурмовой дивизии. Соответствующий вопрос согласовали члены комитета Псковской гордумы по социальным вопросам и молодежной политике, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Бюсты героев-десантников к 20-летию их подвига устанавливают во всех регионах России. В частности, в Псковской области будут установлены 20 таких бюстов. В Пскове установят три бюста бойцам 6-ой роты, уроженцам города гвардии младшему сержанту Роману Афанасьеву, гвардии рядовому Михаилу Травину и гвардии младшему сержанту Владимиру Швецову.

6-я рота под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина в 2000 году вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков, которыми руководил Хаттаб. В бою погибли 84 военнослужащих. В живых остались только шестеро бойцов.

Гвардии рядовой, гранатометчик Михаил Травин родился 11 февраля 1980 года в Пскове. Он окончил школу №22 и профессиональный лицей. В июне 1999 года был призван в армию. Посмертно награждён Орденом Мужества, похоронен на Орлецовском кладбище.

Гвардии младший сержант Владимир Швецов родился 13 сентября 1978 года в Пскове, учился в школе № 25 и профессиональном училище №7. После окончания учёбы служил в пограничных войсках, а затем – по контракту в 76-й дивизии. Похоронен на Орлецовском кладбище.

Гвардии младший сержант, командир отделения войсковой части Роман Афанасьев родился 11 октября 1980 года в Пскове. В армию был призвал в декабре 1998 года. Посмертно награждён Орденом Мужества. Похоронен на кладбище города Ишимбай (Башкортостан).